Una partita a burraco per il sogno di Lorenzo: così il cinema può diventare realtà

Grande partecipazione al Centro Commerciale Castello per il torneo solidale organizzato per sostenere il progetto cinematografico di Lorenzo Giustini, 19 anni, giovane designer che sogna di diventare regista.

CITTÀ DI CASTELLO – A volte basta un tavolo, un mazzo di carte e la voglia di stare insieme per fare qualcosa di molto più grande di una semplice partita.

È quello che è successo al Centro Commerciale Castello, dove una grande partecipazione ha accompagnato il torneo di burraco organizzato con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per aiutare Lorenzo Giustini a realizzare il suo film.

Lorenzo ha 19 anni, è un giovane designer e ha un sogno che custodisce con grande determinazione: diventare regista.

E proprio quel sogno, questa volta, non è rimasto soltanto suo.

Attorno a Lorenzo tantissime persone hanno scelto di esserci, di partecipare al torneo, di contribuire alla raccolta fondi e, soprattutto, di dire a questo ragazzo che vale la pena provarci.

Perché dietro una raccolta fondi non ci sono soltanto numeri. Ci sono persone, storie e desideri. E in questo caso c’è soprattutto la voglia di permettere a un giovane di trasformare una passione in qualcosa di concreto.

Il burraco è stato quindi il pretesto per incontrarsi, giocare e trascorrere qualche ora insieme. Ma il vero protagonista della giornata è stato il progetto di Lorenzo, quel film che rappresenta un passo importante verso un futuro immaginato dietro una macchina da presa.

Una storia che parla di talento, certo, ma anche di opportunità.

Perché spesso un sogno ha bisogno di qualcuno che creda in te. Di una mano tesa. Di una comunità disposta a fare un piccolo pezzo di strada insieme.

E al Centro Commerciale Castello quella mano, questa volta, si è vista.

La partecipazione al torneo ha dimostrato quanto il territorio sappia stringersi attorno a iniziative capaci di andare oltre la semplice raccolta fondi. Non si è trattato soltanto di raccogliere risorse per realizzare un film, ma di creare le condizioni perché Lorenzo possa raccontare la sua storia attraverso il linguaggio che ama: quello del cinema.

Il suo sogno è diventare regista.

E oggi quel sogno ha qualche possibilità in più di trasformarsi in realtà.

Grazie a chi ha giocato. A chi ha partecipato. A chi ha dato il proprio contributo. E a tutti coloro che, in modo diverso, hanno deciso di sostenere Lorenzo.

Perché alla fine è questo il senso più bello di una comunità: non realizzare i sogni al posto degli altri, ma aiutare qualcuno ad avere la possibilità di realizzare il proprio.

E chissà che un giorno, davanti a quel film, non si possa tornare con la memoria a una partita di burraco giocata al Centro Commerciale Castello e dire: “Anche noi, quel giorno, c’eravamo.”