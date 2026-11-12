Monterchi e Pieve Santo Stefano, il Teatro riparte con una stagione condivisa

Due comuni, due teatri e un unico progetto culturale. Si parte questa sera giovedi 12 novembre a Monterchi con “Thelma e Louise, l’ultima sosta”

MONTERCHI – Due comuni, due teatri, due rassegne. Ma soprattutto un’idea precisa: fare della cultura un punto d’incontro tra territori, persone e comunità.

È da questa premessa che nasce la nuova stagione teatrale invernale promossa da Laboratori Permanenti, insieme alle Amministrazioni comunali di Monterchi e Pieve Santo Stefano. Un progetto che mette in rete il Teatro Comunale di Monterchi e il Teatro “Giovanni Papini” di Pieve Santo Stefano, con due cartelloni differenti ma pensati per dialogare tra loro.

A Monterchi la rassegna si chiama “Nuovi Orizzonti”, mentre a Pieve Santo Stefano prende il nome di “Metamorfosi”. Il sipario si alzerà già giovedì 12 novembre alle 21, al Teatro Comunale di Monterchi, con Thelma e Louise, l’ultima sosta.

È il primo appuntamento di un programma che prova a portare sul palco linguaggi diversi e proposte capaci di coinvolgere pubblici differenti.

A Monterchi, dopo l’appuntamento di apertura, il calendario proseguirà il 3 dicembre alle 10.45 con Cene Rap Pola, Cenerentola in Rap, mentre il 13 dicembre alle 18.30 sarà la volta de La ballata di Colapesce.

A Pieve Santo Stefano, invece, il primo appuntamento sarà il 2 dicembre alle 10.30, ancora con Cene Rap Pola, Cenerentola in Rap. Il 6 dicembre alle 18.30 spazio a C’era una volta… il manicomio, mentre il 10 dicembre alle 21 e l’11 dicembre alle 10.30 è in programma La stanza delle anime.

Dietro la scelta di mettere insieme le due rassegne c’è la volontà di costruire una proposta culturale che non rimanga chiusa dentro i confini di un singolo paese.

Il teatro diventa così uno strumento per creare relazioni, portare persone nei luoghi della cultura e mettere in comunicazione comunità vicine, valorizzando due strutture importanti per la Valtiberina.

Laboratori Permanenti, che da anni lavora alla costruzione di un progetto culturale diffuso, ha scelto quindi di rafforzare la collaborazione con i due Comuni, dando vita a un percorso comune che guarda al territorio nel suo insieme.

E il messaggio è chiaro: la cultura non deve essere qualcosa che arriva soltanto nei grandi centri. Può e deve vivere anche nei piccoli teatri, nei paesi e nelle comunità locali.

Per Monterchi e Pieve Santo Stefano è anche un modo per riportare il pubblico in sala e trasformare il teatro in un luogo di incontro, confronto e partecipazione.

Si parte dunque da Monterchi, giovedì 12 novembre alle 21, con “Thelma e Louise, l’ultima sosta”. Il sipario si alza su una stagione che prova a guardare oltre il singolo spettacolo e a costruire, attraverso il teatro, un legame sempre più forte tra due comunità.