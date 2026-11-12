Palazzo Vitelli alla Cannoniera, storia e arte al centro di un nuovo incontro

Un altro appuntamento per conoscere più da vicino la storia e il patrimonio rinascimentale di Città di Castello.

Venerdì 20 novembre, alle 17.30, il Salone d’Onore della Pinacoteca Comunale ospiterà la conferenza “Un luogo per lo svago: Palazzo Vitelli alla Cannoniera”, inserita nel ciclo di incontri dedicato alla famiglia Vitelli e promosso dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

Al centro dell’incontro ci sarà uno degli edifici simbolo del Rinascimento tifernate, oggi sede della Pinacoteca Comunale. A raccontarne la storia e il valore artistico sarà Laura Teza, professoressa ordinaria di Storia dell’arte moderna all’Università degli Studi di Perugia.

L’incontro sarà introdotto da Fabio Nisi, presidente dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, e dall’assessora alla Cultura Michela Botteghi.

Un’occasione per capire meglio il rapporto tra architettura, arte, cultura e prestigio della famiglia Vitelli e per riscoprire un patrimonio che ancora oggi fa parte dell’identità di Città di Castello.

Al termine della conferenza è prevista anche una visita a Palazzo Vitelli alla Cannoniera.

📍 Pinacoteca Comunale di Città di Castello

📅 Venerdì 20 novembre 2026

⏰ Ore 17.30