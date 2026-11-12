Forza Italia Perugia allarga la segreteria: dentro sei nuovi nomi



Un’imprenditrice edile, un ex preside del “Mariotti”, un colonnello dei Carabinieri oggi nella riserva. E poi un ricercatore universitario, un volto dell’associazionismo e un giurista. Sono i sei nuovi componenti della segreteria comunale di Forza Italia a Perugia.

L’ingresso è stato ufficializzato nell’ultima riunione dell’organismo, guidata dal segretario comunale Alessio Fioroni. Con lui c’erano il segretario regionale Andrea Romizi, la segretaria provinciale Fiammetta Modena e i consiglieri comunali Augusto Peltristo ed Edoardo Gentili.



I nomi, uno per uno. Stefania Casaioli lavora nell’edilizia e nel movimento terra. Filippo Maiolo ha diretto il liceo “Annibale Mariotti”. Antonio Morra è stato colonnello dell’Arma. Federico Poggianti è ricercatore di Storia contemporanea, con un dottorato all’Università di Perugia in Politica, Politiche pubbliche e Globalizzazione. Flavio Schioccola è impegnato da anni nell’associazionismo sportivo e culturale. Luigi Tramontano è giurista e collabora con case editrici nazionali.



Fioroni li chiama per nome: «Stefania, Filippo, Antonio, Federico, Flavio e Luigi, appena entrati a far parte della Segreteria, sono tutte persone di valore e buona volontà, che arricchiscono ulteriormente il nostro gruppo». Poi il ringraziamento a chi in segreteria c’era già, «per il calore con cui puntualmente vengono accolti nuovi membri che decidono di mettersi in gioco e a disposizione del Partito e della comunità».

Il segretario si dice «soddisfatto di quanto si sta costruendo» e del livello raggiunto dal gruppo: «Dati concreti, che fanno ben sperare per il futuro di Forza Italia a Perugia e in Umbria».



Non si è parlato solo di nomi. Nella riunione il partito ha fatto il punto anche sui temi della città: sicurezza, rigenerazione del centro storico, partecipazione popolare, mobilità. E la trasparenza nei criteri con cui il Comune di Perugia assume nuove figure, a tempo determinato e indeterminato.