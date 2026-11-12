Pinocchio e I Promessi Sposi, a Città di Castello una mostra racconta l’arte e la storia dell’editoria tifernate

Sabato 14 novembre, alle 18, inaugurazione alla Tipografia Grifani-Donati. In esposizione le illustrazioni originali delle storiche edizioni Paci degli anni Quaranta. Un omaggio anche alla memoria di Ivan Teobaldelli.

CITTÀ DI CASTELLO – C’è un Pinocchio disegnato da un ragazzo di appena quindici anni. E ci sono I Promessi Sposi interpretati attraverso un’arte grafica che oggi rischia di essere dimenticata. Due grandi classici della letteratura italiana, ma anche due pagine della storia di Città di Castello, quando fare libri significava soprattutto avere idee, talento e tanta inventiva.

È da qui che prende vita “Pinocchio e I Promessi Sposi in linoleumgrafia”, la mostra che sarà inaugurata sabato 14 novembre, alle ore 18, nei locali del bookshop della Tipografia Grifani-Donati, in corso Cavour.

L’appuntamento rientra nelle celebrazioni per i cento anni della Libreria Editrice Paci LA TIFERNATE, una realtà che ha lasciato un segno importante nella vita culturale della città.

Al centro dell’esposizione ci sono le stampe delle illustrazioni realizzate negli anni Quaranta per due pubblicazioni dell’editore Giuseppe Paci. La prima è Le avventure di Pinocchio, illustrata da Benito Albi Bachini, che all’epoca aveva soltanto quindici anni. La seconda è I Promessi Sposi, con i disegni di Aldo Riguccini.

Erano anni difficili, nei quali le risorse a disposizione erano poche. Eppure proprio in quel periodo nacquero opere capaci di distinguersi per originalità e qualità artistica.

Le illustrazioni vennero realizzate con la tecnica della linoleumgrafia, che prevede l’incisione di una matrice in linoleum dalla quale si ricavano le stampe. Un procedimento artigianale che richiedeva precisione, pazienza e una notevole capacità espressiva.

Negli anni Novanta quelle immagini tornarono a vivere grazie a Gianni Ottaviani, che ristampò le opere utilizzando le matrici originali. Un lavoro importante, che permise di recuperare e valorizzare un patrimonio legato alla tradizione editoriale tifernate.

La mostra presenterà l’intera serie delle stampe dedicate ai due volumi, permettendo ai visitatori di osservare da vicino il lavoro dei due illustratori e le loro differenti interpretazioni dei personaggi.

Un ricordo speciale sarà dedicato a Ivan Teobaldelli, che contribuì alla riscoperta del valore storico e artistico delle pubblicazioni di Giuseppe Paci.

Fu proprio Teobaldelli, insieme a Enrico Castelli, a curare negli anni Novanta l’apparato didascalico delle cartelle realizzate dalla Tipografia Grifani-Donati, aiutando a ricostruire il contesto nel quale erano nate quelle opere.

Accanto alle stampe esposte sarà possibile approfondire questo percorso attraverso l’Archivio storico della Libreria Paci LA TIFERNATE, dove sono conservati i disegni preparatori e le matrici originali.

Non soltanto una mostra, dunque, ma anche un’occasione per riscoprire una parte della storia di Città di Castello. Una città nella quale il libro, la stampa e l’illustrazione hanno rappresentato per generazioni un patrimonio di lavoro, creatività e cultura.

L’inaugurazione è fissata per sabato 14 novembre alle ore 18, presso il bookshop della Tipografia Grifani-Donati, in corso Cavour a Città di Castello.