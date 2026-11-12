Pieve Santo Stefano, premiati i giovani talenti con il premio Egidio Capaccini

Domenica 15 novembre la cerimonia al Teatro Papini. Da oltre 25 anni il riconoscimento valorizza gli studenti pievani e ricorda l’imprenditore che nel 1966 fondò Tratos Cavi

PIEVE SANTO STEFANO – Un premio che guarda al passato, ma soprattutto al futuro. Torna domenica 15 novembre il Premio Egidio Capaccini, appuntamento che da oltre 25 anni riconosce e valorizza gli studenti di Pieve Santo Stefano che hanno ottenuto i migliori risultati agli esami di terza media e di maturità.

La cerimonia si terrà alle 12 al Teatro Comunale “Giovanni Papini”, alla presenza delle autorità locali, della famiglia Capaccini e degli studenti premiati. Prima della premiazione è prevista la tradizionale deposizione di una corona di fiori al monumento ai Caduti di tutte le guerre, nei Giardini del Pontenuovo.

Il premio nasce dalla volontà dell’ingegner Albano Bragagni e della moglie Marta Capaccini di mantenere viva la memoria di Egidio Capaccini, padre di Marta e fondatore, nel 1966, della Tratos Cavi.

Una storia profondamente legata a Pieve Santo Stefano. Capaccini, nato nel paese nel 1918, dopo aver vissuto la tragedia della guerra e la distruzione di Pieve, emigrò in Argentina, dove maturò importanti esperienze nel settore dei cavi.

Tornato in Valtiberina, decise di investire nella propria terra e di creare un’azienda capace di offrire lavoro e nuove opportunità ai giovani. Una scelta che portò alla nascita della Tratos, diventata negli anni una realtà industriale conosciuta anche sui mercati internazionali.

Il suo pensiero era racchiuso in una frase diventata simbolo della sua visione: «Non avrò pace finché non vedrò sistemate le nuove generazioni per evitare l’emigrazione di giovani volenterosi e intelligenti».

Ed è proprio questo il significato che il Premio Capaccini continua ad avere ancora oggi. Non soltanto un riconoscimento al merito scolastico, ma un messaggio rivolto ai giovani e all’intera comunità.

In un momento nel quale tanti ragazzi lasciano i piccoli centri per cercare altrove opportunità di studio e di lavoro, premiare chi si impegna e ottiene risultati significa ricordare quanto sia importante investire sulle nuove generazioni.

La storia di Egidio Capaccini parte da Pieve, attraversa l’Argentina e torna in Valtiberina con un progetto imprenditoriale che ha lasciato un segno profondo. La sua eredità continua oggi attraverso un’azienda cresciuta nel tempo e attraverso un premio che mette al centro proprio quei giovani ai quali Capaccini voleva garantire un futuro.

Domenica, dunque, sarà una giornata nel segno della memoria, ma anche della speranza. Perché il futuro di un territorio passa anche dalla capacità di riconoscere, sostenere e trattenere i suoi talenti.

Il Premio Egidio Capaccini continua così a unire tre parole: memoria, merito e futuro.