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Arezzo, Mauro Di Ruvo rilegge l’Orlando furioso alla Feltrinelli Point

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Sabato 14 novembre alle 17.30 la presentazione del volume edito da Helicon. Con l’autore intervengono Andrea Matucci e Chigusa Kuraishi. Modera Leonardo Lucchesi.

AREZZO – La follia di Orlando e la ricerca della bellezza nel poema di Ludovico Ariosto sono al centro del nuovo libro di Mauro Di Ruvo, che sarà presentato sabato 14 novembre 2026 alle 17.30 alla Feltrinelli Point di Arezzo, in via Garibaldi 107.

Il volume, pubblicato da Edizioni Helicon, si intitola Orlando furioso. Una perenne fuga dell’armonia nella follia. A parlarne con l’autore saranno Andrea Matucci, docente di Letteratura italiana all’Università di Siena, e l’artista Chigusa Kuraishi. A moderare l’incontro sarà il politologo Leonardo Lucchesi.

Di Ruvo, critico e storico dell’arte originario di Melfi, accosta il Furioso alla Divina commedia per mettere in luce due modi diversi di dare ordine alla complessità della vita. In Dante le vicende dei singoli trovano posto in un disegno più grande. In Ariosto, invece, l’armonia va cercata tra storie che si incrociano, desideri che cambiano direzione e personaggi che perdono la strada.

È proprio in quello smarrimento che, secondo Di Ruvo, il lettore di oggi può ancora riconoscersi. Il poema è lontano da noi per lingua e per epoca, ma racconta qualcosa di familiare: la fragilità di chi insegue ciò che desidera e, lungo il percorso, si accorge di aver perso di vista altro. Da qui prende forma la lettura di Di Ruvo, che ritrova nelle ottave di Ariosto una ricerca della bellezza capace di attraversare anche la follia.

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