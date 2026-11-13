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“Tempi supplementari”, questa sera ospiti Bambagiotti e Pasqui

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Torna questa sera, venerdì 13 novembre, “Tempi supplementari”, la trasmissione dedicata a tutto il calcio altotiberino, dalla Serie D fino alla Prima Categoria umbra girone A.

Ospiti in studio del programma condotto da Michele Tanzi saranno il presidente del Selci Nardi, Riccardo Bambagiotti, e l’opinionista Roberto Pasqui. Con loro si farà il punto sui campionati e sul momento delle squadre della vallata, tra risultati, classifiche e temi della settimana.

L’appuntamento è dalle ore 20.30 su Retesole, canale 11. La puntata sarà poi disponibile on demand su televaltiberina.tv.

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