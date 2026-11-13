Città di Castello, il weekend tra tartufo, Orwell a teatro e i laboratori del Malakos

Sabato inaugura la mostra su Pinocchio e I Promessi Sposi alla Grifani-Donati. Domenica San Martino a Garavelle e Truffaut in biblioteca. In centro l’ultimo fine settimana del Salone del Tartufo Bianco Pregiato e le Fiere di San Florido.

CITTÀ DI CASTELLO – Sabato sera al Teatro degli Illuminati va in scena 1984 di George Orwell. Prima, in corso Cavour, si potranno vedere le stampe di due classici illustrati per le edizioni Paci degli anni Quaranta. Sono due degli appuntamenti di sabato 14 e domenica 15 novembre, il fine settimana in cui il centro storico ospita anche le Fiere di San Florido e l’ultimo appuntamento del 46° Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato.

Sabato 14 novembre

Si comincia al Museo Malakos. Alle 11 l’«Atelier di Novembre» è rivolto ai bambini da 0 a 3 anni accompagnati dalle famiglie. Alla stessa ora il «Quizzone Animale» accoglie i bambini di 4 e 5 anni, mentre alle 15 il laboratorio è riservato alla fascia dai 6 ai 10 anni. I due turni del Quizzone sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni il numero è 349 5823613.

Alle 18, nel bookshop della Tipografia Grifani-Donati, in corso Cavour, inaugura Pinocchio e I Promessi Sposi in linoleumgrafia. In mostra le stampe tratte dalle matrici originali delle edizioni Paci degli anni Quaranta, con le illustrazioni di Benito Albi Bachini, che all’epoca aveva quindici anni, e di Aldo Riguccini. L’esposizione, dedicata alla memoria di Ivan Teobaldelli, fa parte delle iniziative per il centenario della Libreria Editrice Paci LA TIFERNATE.

Alle 21, al Teatro degli Illuminati, l’Accademia dei Riuniti di Umbertide porta in scena 1984, adattato e diretto da Birgitta Roselletti. La serata, organizzata da Rotary Club e Inner Wheel di Città di Castello con la collaborazione del Rotaract, sostiene il Club degli Avventurieri, il progetto teatrale inclusivo che coinvolge persone con disabilità. Per la biglietteria si può chiamare il 392 7772312.

Domenica 15 novembre

Alle 15 il Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle propone «A San Martino ogni mosto diventa vino». Dopo la visita guidata dedicata alla vite e alle tradizioni contadine ci saranno vino novello e castagne, con succo d’uva per i bambini e per chi non beve alcolici. Il costo è di 8 euro per gli adulti e 6 per i bambini. La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 13 novembre, al 075 8520656 o scrivendo a cultura@ilpoliedro.org.

Nel pomeriggio, alla Biblioteca comunale, la rassegna di cinema propone Jules e Jim, il film di François Truffaut del 1962. L’ingresso è libero e gratuito.

Il Salone del Tartufo Bianco Pregiato si chiude alle 18 nella Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini. Nel corso del fine settimana sono in programma degustazioni, dimostrazioni di cucina e incontri dedicati ai prodotti del territorio.

Le mostre da visitare

Alla Pinacoteca comunale proseguono Aftermandelbrot e Renato Guttuso, le due esposizioni legate al centenario di Nuvolo, e 2 Piani di Bepi Romagnoli, visitabile fino al 17 gennaio 2027. A Palazzo del Podestà si può vedere Il non detto di Vale B. (Valentina Barcacci), a ingresso libero fino al 25 novembre.