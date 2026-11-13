Che ne sarà dei centri storici? A Città di Castello un convegno sul loro futuro

Giovedì 26 novembre 2026, dalle 18 alle 20, l’incontro aperto al pubblico nella Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini. Si parlerà di come sono nati i centri storici, di come si pianificano oggi e di come li vive chi li abita.

CITTÀ DI CASTELLO – Che ruolo possono avere i centri storici nella vita delle città di oggi? La domanda sarà al centro del convegno «Che ne sarà dei centri storici?», organizzato dal Centro Nazionale Studi Urbanistici di Perugia (CeNSU PG). L’appuntamento è per giovedì 26 novembre, dalle 18 alle 20, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini, in via Mazzini, a piazza Matteotti.

L’ingegnere Giovanni Cangi ripercorrerà la nascita e l’evoluzione dei centri storici. L’architetta Margherita Scocciaparlerà del posto che occupano nella pianificazione urbana di oggi, mentre Enea Paladino porterà l’attenzione su come le persone vivono questi luoghi e sul legame che hanno con essi. A moderare gli interventi sarà l’ingegnere Camillo Massetti.

Il convegno è patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, dalla sua Fondazione e dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia. Come indicato nella locandina, la partecipazione dà diritto a due crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri e al Collegio dei Geometri della provincia di Perugia.