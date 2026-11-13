San Giustino, dai finti tecnici agli sms sospetti. I Carabinieri spiegano come difendersi dalle truffe

Domenica 15 novembre, dalle 10, l’incontro aperto a tutti davanti alla chiesa arcipretale. L’iniziativa è organizzata dalla Stazione dei Carabinieri con il Comune e si rivolge in particolare agli anziani e alle loro famiglie.

SAN GIUSTINO – C’è chi suona alla porta dicendo di dover controllare il contatore e chi telefona sostenendo che un familiare ha avuto un incidente e che servono soldi. Sono due dei raggiri di cui si parlerà domenica 15 novembre a San Giustino, durante l’incontro «Difenditi dalle truffe». L’appuntamento è dalle 10 nell’area davanti alla chiesa arcipretale.

I Carabinieri della Stazione locale spiegheranno come riconoscere i falsi tecnici dell’acqua o del gas e chi si presenta fingendo di appartenere alle forze dell’ordine. Si parlerà anche delle truffe che arrivano sul telefono o nella posta elettronica, con messaggi e link che sembrano affidabili ma non lo sono.

Al centro dell’incontro ci sarà soprattutto una domanda pratica. Che cosa fare quando qualcuno insiste per entrare in casa o chiede denaro con urgenza? I Carabinieri ricorderanno di non aprire agli sconosciuti, di non consegnare contanti o oggetti di valore e di chiamare il 112 in caso di sospetta truffa.

«La sicurezza dei nostri cittadini passa anche attraverso la corretta informazione e la vicinanza delle istituzioni», ha dichiarato il sindaco Stefano Veschi, ringraziando l’Arma per la disponibilità a incontrare i cittadini, in particolare gli anziani e le loro famiglie.