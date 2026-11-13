Pallavolo serie B, Città di Castello a Montorio al Vomano. Bartolini: «Giocare a viso aperto»

Il Città di Castello Pallavolo torna in trasferta. Sabato 14 novembre alle 17.30 i biancorossi giocheranno a Montorio al Vomano. È la terza gara fuori casa nelle prime cinque giornate di serie B, dopo le due trasferte consecutive a Jesi e Rubicone.

Sulla carta l’avversario non fa paura: Montorio è penultimo con un solo punto. Quel punto però è arrivato in casa contro Jesi, e in serie B le squadre che lottano per la salvezza diventano spesso insidiose sul proprio campo. Gli abruzzesi hanno anche giocatori con esperienza in categorie superiori. I centrali Tidona e Omaggi e l’opposto Alberga hanno giocato nel girone blu della A3 tra il 2023 e il 2025. Il libero Provvisiero è cresciuto nel vivaio della Lube.

Città di Castello viene dalla sconfitta contro Falconara al Pala Joan. Mancherà Bongiorno, che resterà fermo per qualche partita a causa dell’infortunio subito una settimana fa. In settimana però la squadra si è allenata bene.

Il coach Marco Bartolini presenta così la gara: «Siamo pronti per andare a Montorio per affrontare una squadra che in casa ci darà del filo da torcere, perché ben organizzata con un palleggiatore di categoria, tre buoni attaccanti e dei centrali che hanno giocato in categorie superiori». Ai suoi giocatori chiede questo: «Quello che chiedo loro è di giocare a viso aperto, di esprimere la nostra pallavolo».

L’allenatore chiede anche pazienza. «Non è facile trovare continuità al primo anno in un campionato nazionale», spiega. Bartolini riconosce che la nuova categoria presenta difficoltà fisiche e tecniche importanti, e che per questo la squadra non sempre riesce a esprimere il proprio gioco in modo fluido.

La partita sarà arbitrata da Valeria Laggiri di Latina e Simona Scudiero di Cisterna. La diretta sarà sul canale YouTube @Montorio-Volley.

Le probabili formazioni

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO: Troiani, Panizzi L., Conti, Cappelletti, Volpi, Stoppelli, Lensi (L1). A disp.: Valenti, Cesari F., Cesari L. (L2), Panizzi G., Celestini, Cioffi, Rumori. All. Bartolini.

MONTORIO AL VOMANO: Principi, Alberga, D’Ugo, Corsi, Tidona, Omaggi, Provvisiero (L1). A disp.: Esposito, Alemanno, Di Tullio, Ianni (L2), Nuvolone, Di Mattia, Sansonetti. All. Porcinari.