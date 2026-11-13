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Umbertide, i ladri entrano all’ora di cena. Il Pd: «La misura è colma»

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UMBERTIDE – Entrano di sera, quando in casa c’è gente. Le famiglie sono a tavola per la cena, gli anziani da soli in salotto. È questo che denuncia il Partito Democratico di Umbertide: i furti non riguardano più soltanto le abitazioni vuote. E colpiscono un po’ ovunque, tra capoluogo e frazioni.

Il gruppo consiliare ha messo tutto nero su bianco in un ordine del giorno urgente, già protocollato. Il tono è duro. «Non c’è più tregua nel Comune di Umbertide e la misura è ormai colma», scrivono i consiglieri. E ancora: «L’Amministrazione comunale non può più restare a guardare».

C’è anche una stoccata alla maggioranza. Il Pd ricorda la promessa fatta in campagna elettorale: una nuova caserma dei Carabinieri operativa 24 ore su 24. «Oggi, di fronte alle case violate in tutto il territorio, è legittimo chiedersi dove siano finite quelle promesse».

Poi le proposte. Sono due. La prima tocca il portafoglio: un fondo comunale per dare un contributo a chi installa porte blindate, inferriate e allarmi. Insieme, convenzioni con imprese e artigiani della zona, per avere prezzi più bassi e lavori in tempi rapidi.

La seconda riguarda i controlli. I dem chiedono un tavolo urgente in Prefettura a Perugia per coordinare meglio le forze dell’ordine. E vogliono la Polizia Locale presente in modo stabile nelle frazioni e nelle zone più colpite.

Per il Pd non è una questione di schieramento. «Restituire serenità a chi vive e lavora a Umbertide non è una bandiera di parte, ma un dovere morale». L’ordine del giorno chiama in causa sindaco e giunta: tocca a loro rispondere.

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