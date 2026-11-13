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Sciopero generale del 20 novembre: «Contro il riarmo e le disuguaglianze, per la pace e i diritti sociali»

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Rifondazione comunista Alto Tevere e La Sinistra per Castello aderiscono alla giornata di mobilitazione europea del 20 novembre contro la guerra e il riarmo, in occasione dello sciopero generale promosso in Italia.

In una fase in cui le politiche nazionali ed europee destinano risorse crescenti agli armamenti, continuano a mancare risposte concrete ai bisogni di lavoratori, pensionati, giovani e famiglie. 

Anche in Umbria e in Alto Tevere le difficoltà economiche e sociali sono sempre più evidenti: salari insufficienti, precarietà, perdita del potere d’acquisto e incertezze occupazionali pesano sulla vita delle persone e sul futuro delle nuove generazioni.

A queste criticità si aggiungono i noti problemi della sanità pubblica, oltre alla necessità di maggiori investimenti nella scuola, nei trasporti e nei servizi essenziali.

Per noi la pace e la giustizia sociale sono strettamente legate. È necessario cambiare le priorità politiche, destinando le risorse pubbliche alla sanità, all’istruzione, alla tutela del lavoro, dei salari e delle pensioni, anziché alimentare una nuova corsa agli armamenti.

Per questo confermiamo la nostra partecipazione alla mobilitazione del 20 novembre, insieme alle realtà sindacali, studentesche, sociali e pacifiste.

La Sinistra per Castello 

Rifondazione comunista Alto Tevere  – Federazione di Perugia

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