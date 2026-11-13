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Carabinieri, controlli tra Città di Castello, Trestina e Umbertide: quattro denunce. Verifiche nelle scuole dopo gli allarmi bomba

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CITTÀ DI CASTELLO – Con i Carabinieri c’era anche Tami, un pastore tedesco arrivato da Firenze insieme al suo conduttore. L’unità cinofila ha affiancato cinque pattuglie in un servizio straordinario tra Città di Castello, Trestina e Umbertide. Il bilancio: quattro persone denunciate e tre giovani segnalati alla Prefettura.


I militari della Compagnia tifernate si sono concentrati sui luoghi di ritrovo e sulle zone vicine ad alcune scuole. Nel mirino i furti e la droga. In tutto sono state identificate 45 persone e controllati 28 veicoli.
Le denunce riguardano tutte chi era al volante. Due automobilisti, di 52 e 46 anni, hanno rifiutato gli accertamenti per verificare se avessero assunto stupefacenti. Altri due, di 36 e 64 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.
Poi ci sono i tre ragazzi, tra i 19 e i 21 anni. Avevano con sé della droga, a loro dire per uso personale. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia.


C’è anche un altro capitolo, quello degli allarmi bomba. Alcune scuole della zona hanno ricevuto segnalazioni e i Carabinieri sono andati a controllare, insieme al personale scolastico. Non è stato trovato nulla: tutte le verifiche hanno dato esito negativo.
I controlli non finiscono qui. Il Comando provinciale di Perugia ha già in programma altri servizi mirati, con un’attenzione particolare ai più giovani. Sono previste anche iniziative di sensibilizzazione con gli studenti sui rischi legati all’uso di droghe.


Per le quattro persone denunciate i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari. Vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

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