Maltempo a Sansepolcro, attivato il Centro Operativo Comunale

Allerta arancione fino alle 23.59 di oggi. Il Comune: «Mettersi in viaggio solo per motivi di rilevante necessità»
SANSEPOLCRO – Il Comune di Sansepolcro ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per far fronte alle criticità causate dal maltempo che sta interessando il territorio.
Il COC ha tre compiti: coordinare gli interventi di emergenza, seguire in modo costante l’evolversi della situazione e garantire assistenza alla popolazione nelle zone più colpite.
Resta in vigore l’allerta arancione emessa dalla Regione Toscana per l’area, con scadenza alle 23.59 di oggi. Fino a quell’ora l’amministrazione chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti: la raccomandazione è di mettersi in viaggio solo per motivi di rilevante necessità e, in ogni caso, di prestare la massima attenzione.
La situazione sul territorio comunale resta difficile, come documentato nelle ultime ore.