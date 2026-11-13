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Maltempo a Sansepolcro, attivato il Centro Operativo Comunale

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Allerta arancione fino alle 23.59 di oggi. Il Comune: «Mettersi in viaggio solo per motivi di rilevante necessità»


SANSEPOLCRO – Il Comune di Sansepolcro ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per far fronte alle criticità causate dal maltempo che sta interessando il territorio.


Il COC ha tre compiti: coordinare gli interventi di emergenza, seguire in modo costante l’evolversi della situazione e garantire assistenza alla popolazione nelle zone più colpite.


Resta in vigore l’allerta arancione emessa dalla Regione Toscana per l’area, con scadenza alle 23.59 di oggi. Fino a quell’ora l’amministrazione chiede ai cittadini di limitare gli spostamenti: la raccomandazione è di mettersi in viaggio solo per motivi di rilevante necessità e, in ogni caso, di prestare la massima attenzione.


La situazione sul territorio comunale resta difficile, come documentato nelle ultime ore.

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