Telefoni nuovi, rigenerati e riparazioni: ne abbiamo parlato con Cristian di Phone Lab Sansepolcro

Un prezzo troppo basso, un annuncio online, un telefono che dopo due settimane non si accende più. Capita spesso, e quasi sempre si poteva evitare. Cristian, di Phone Lab a Sansepolcro, spiega come si lavora in questo settore e a cosa stare attenti.

Cristian, in cosa consiste il tuo lavoro?

«Vendo telefoni nuovi e rigenerati e li riparo: smartphone e tablet. Poi faccio consulenza sulla telefonia, Iliad in particolare, e sull’energia elettrica. Il lavoro è capire cosa serve davvero a chi entra, e non vendergli altro».

Quali sono le regole base?

«Chiarezza, prima di tutto. Sul prezzo, sui tempi di una riparazione, su cosa conviene sistemare e cosa no. A volte la cosa giusta è dire al cliente che non vale la pena spendere».

Rigenerato e usato sono la stessa cosa?

«No. L’usato lo compri com’è. Il rigenerato è stato controllato, sistemato dove serviva e venduto con garanzia. Costa meno del nuovo e, se fatto bene, funziona allo stesso modo».

Come si evita un acquisto incauto?

«Diffidare dei prezzi troppo bassi. Chiedere sempre ricevuta e garanzia scritta. Controllare lo stato della batteria e che il telefono non sia bloccato o ancora legato all’account del vecchio proprietario. Se chi vende non sa rispondere, meglio lasciar perdere».

E chi ha un vecchio telefono da dare indietro?

«Lo valutiamo e lo ritiriamo in permuta: quello che vale si scala dal prezzo del telefono nuovo o rigenerato. E per chi preferisce non pagare tutto subito ci sono i finanziamenti a rate».

Quando conviene riparare?

«Quasi sempre per schermo e batteria, i guasti più comuni. E prima di consegnare il telefono, fare sempre il backup dei dati».

E su contratti di telefonia e luce?

«Stessa regola: leggere bene. Costo reale al mese, vincoli, cosa succede dopo la promozione. Farselo spiegare non costa niente».