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«Il negozio» de La Tina chiude dopo quasi quarant’anni: Antonio Fiorucci saluta la sua S.C.E.

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In famiglia lo hanno sempre chiamato soltanto «il negozio». Senza bisogno di aggiungere altro. Adesso la S.C.E. di Antonio Fiorucci, a La Tina, ha chiuso. Era aperta dal 1987.

Quasi quarant’anni passati a vendere ricambi e a riparare piccoli elettrodomestici. Fiorucci, a Città di Castello, era il “maestro” delle riparazioni. Tanti lo ricordano così: calmo, preparato, disponibile. Gli lasciavi un apparecchio rotto e lo riprendevi che funzionava.

Non lavorava solo per i tifernati. Da quel negozio i ricambi partivano per tutta Italia. Ordini, pacchi, spedizioni: il sistema lo aveva messo in piedi lui, da zero. A casa ci scherzano ancora e la chiamano il «primo Amazon della zona».

Poi c’è la parte che riguarda la famiglia. La moglie Marzia lì ha lavorato per tanti anni. La figlia Valentina ci faceva riferimento ai tempi delle medie. Il figlio Andrea ci ha passato molto tempo, a sperimentare con gli attrezzi. È nel negozio che hanno costruito insieme la loro prima «Tesla», come la chiamano loro. Oppure «Carretto» a batteria. Per Lilla, la lagotta di casa, era una seconda casa. E lo era un po’ anche per gli amici, che passavano anche solo per due chiacchiere.

A chi gli chiede cosa farà adesso, Antonio risponde con una battuta: «Per tutti quelli che si preoccupano di cosa farò ora, state tranquilli. Ho tantissimi progetti per la testa. Sarà dura tenermi a freno!».

Il grazie arriva prima di tutto da casa: Andrea, Vale e Marzia, insieme a Lilla, ringraziano Antonio e tutte le persone che hanno fatto parte della storia del negozio. Si è aggiunto il sindaco Luca Secondi, che a nome della giunta comunale ha espresso gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto con dedizione, in tutti questi anni, a contatto con le famiglie.

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