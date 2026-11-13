Search
AttualitàImpreseIn evidenza

Tiber Pack tra i 58 Campioni dell’Export premiati da Forbes Italia e SACE

Data:


Tiber Pack è tra le 58 imprese italiane premiate da Forbes Italia e SACE nella prima edizione dei Campioni dell’Export. L’azienda di Sansepolcro ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Performance e crescita internazionale”, durante la cerimonia trasmessa in diretta dagli studi Sky.


«Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra azienda», ha detto il direttore commerciale Nicola Pandolfi, ricordando il lavoro fatto in questi anni per far crescere la presenza di Tiber Pack sui mercati esteri.
L’azienda costruisce gli impianti automatici che, a fine produzione, mettono i prodotti nelle scatole. Li progetta su misura per aziende di settori diversi: tra i clienti ci sono le imprese alimentari e quelle che producono articoli in carta per la casa e l’igiene.


Per chi acquista una linea automatica pesa anche il costo dell’investimento. Su questo punto è intervenuto Mirko Amantini, responsabile finanziario per l’export: Tiber Pack affianca i clienti anche nella ricerca di una soluzione per finanziare l’acquisto dell’impianto.
Nata a Sansepolcro nel 1968, Tiber Pack continua a progettare e costruire qui le proprie linee.

Commenti
Previous article
Telefoni nuovi, rigenerati e riparazioni: ne abbiamo parlato con Cristian di Phone Lab Sansepolcro

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Telefoni nuovi, rigenerati e riparazioni: ne abbiamo parlato con Cristian di Phone Lab Sansepolcro

Redazione Redazione -
Un prezzo troppo basso, un annuncio online, un telefono...

Trestina a Notaresco, Croce: «Non dobbiamo perdere la nostra identità»

Redazione Redazione -
Il tecnico bianconero torna nella zona in cui è...

Maltempo a Sansepolcro, attivato il Centro Operativo Comunale

Redazione Redazione -
Allerta arancione fino alle 23.59 di oggi. Il Comune:...

Carabinieri, controlli tra Città di Castello, Trestina e Umbertide: quattro denunce. Verifiche nelle scuole dopo gli allarmi bomba

Redazione Redazione -
CITTÀ DI CASTELLO – Con i Carabinieri c'era anche...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Telefoni nuovi, rigenerati e riparazioni: ne abbiamo parlato con Cristian di Phone Lab Sansepolcro

Imprese 0
Un prezzo troppo basso, un annuncio online, un telefono...

© 2024 Primo Piano Notizie