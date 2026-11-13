Tiber Pack tra i 58 Campioni dell’Export premiati da Forbes Italia e SACE



Tiber Pack è tra le 58 imprese italiane premiate da Forbes Italia e SACE nella prima edizione dei Campioni dell’Export. L’azienda di Sansepolcro ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Performance e crescita internazionale”, durante la cerimonia trasmessa in diretta dagli studi Sky.



«Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra azienda», ha detto il direttore commerciale Nicola Pandolfi, ricordando il lavoro fatto in questi anni per far crescere la presenza di Tiber Pack sui mercati esteri.

L’azienda costruisce gli impianti automatici che, a fine produzione, mettono i prodotti nelle scatole. Li progetta su misura per aziende di settori diversi: tra i clienti ci sono le imprese alimentari e quelle che producono articoli in carta per la casa e l’igiene.



Per chi acquista una linea automatica pesa anche il costo dell’investimento. Su questo punto è intervenuto Mirko Amantini, responsabile finanziario per l’export: Tiber Pack affianca i clienti anche nella ricerca di una soluzione per finanziare l’acquisto dell’impianto.

Nata a Sansepolcro nel 1968, Tiber Pack continua a progettare e costruire qui le proprie linee.