Via Treves, passaggio a livello chiuso da lunedì a mercoledì: come cambia la strada per la E45

Lavori ai binari sulla Città di Castello–Sansepolcro. Tratto vietato a tutti i veicoli tra via Pastore e via Biturgense, deviazioni su via Toniolo e via Marx

CITTÀ DI CASTELLO – Chi lunedì mattina prenderà via Treves per andare verso la E45 troverà il passaggio a livello sbarrato. Resterà chiuso tre giorni: dalle 7 di lunedì 16 novembre alle 18 di mercoledì 18, e comunque fino a quando gli operai non avranno finito.

Il motivo sono i lavori sulla ferrovia. Sulla linea ex Fcu tra Città di Castello e Sansepolcro, di proprietà della Regione Umbria, vanno rinnovati binari e scambi. È un intervento di manutenzione straordinaria pagato con i fondi del Pnrr, e al chilometro 29+480, proprio dove i binari tagliano via Treves, non si può lavorare con le auto che passano.

L’ordinanza numero 423 fissa le regole. Via Treves sarà vietata a tutti i veicoli nel tratto tra via Pastore e via Biturgense. Chi arriva da via Pastore verso via Treves dovrà girare a destra, senza alternative.

Per non finire davanti alle transenne conviene sapere prima da dove passare. Chi da via Biturgense deve raggiungere la E45 farà via Toniolo, via Carlo Marx e poi via Treves. Chi invece esce dalla superstrada ed è diretto in via Biturgense farà il giro al contrario: via Treves, via Carlo Marx, via Toniolo.

I cartelli di “strada chiusa” saranno piazzati in anticipo in cinque punti: su via Biturgense all’altezza di via Tifernate, alla rotatoria con via Treves e all’incrocio con via Toniolo; su via Carlo Marx all’incrocio con via Pastore e alla rotatoria con via Treves.

La zona è quella dove ogni giorno si muovono molti mezzi pesanti, e il percorso alternativo allunga un po’ la strada. Nelle ore di punta è probabile qualche rallentamento tra via Toniolo e via Marx.