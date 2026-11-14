San Martino a Garavelle tra visita al museo, castagne e vino novello

Domani alle 15 al Centro delle Tradizioni Popolari il pomeriggio organizzato da Poliedro Cultura

CITTÀ DI CASTELLO – San Martino si festeggia anche a Garavelle. Domani pomeriggio, domenica 15 novembre, il Centro delle Tradizioni Popolari apre le porte dalle 15 per un’iniziativa di Poliedro Cultura che prende il nome dal proverbio più famoso di questo periodo: «A San Martino ogni mosto diventa vino».

Si parte con una visita guidata che racconta come si lavorava la vite, come si faceva la vendemmia e come il mosto diventava vino. Il bello del museo di Garavelle è che attrezzi e oggetti di casa stanno ancora nelle stanze dove venivano usati, e questo rende più facile farsi un’idea di come vivevano le famiglie contadine della zona e di quanto le loro giornate dipendessero dalle stagioni.

Gli organizzatori hanno pensato anche ai bambini, che durante il giro potranno vedere da vicino gli oggetti del museo e farsi spiegare a cosa servivano.

Alla fine ci si ritrova tutti nella cucina della casa colonica, davanti al grande camino, dove le castagne verranno arrostite sul fuoco nella padella forata e servite insieme al vino novello. Per i più piccoli e per chi non beve alcolici ci sarà il succo d’uva.

Si pagano 8 euro, 6 per i bambini. Per partecipare bisognava prenotare entro venerdì 13 novembre. Informazioni da Poliedro Cultura allo 075 8520656 o all’indirizzo cultura@ilpoliedro.org.