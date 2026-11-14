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Altotevere a Brugherio, i Diavoli Rosa sono ultimi ma in casa non regalano niente

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Domenica alle 18 la quinta giornata di A3. Di fronte una squadra di ragazzi nati tra il 2008 e il 2010. Giovagnoli: «Sono una squadra tosta». Maiocchi torna da ex
Il più grande ha diciotto anni. I Diavoli Rosa di Brugherio sono tornati in Serie A3 con una squadra di ragazzi nati nel 2008, 2009 e 2010, e sono ultimi in classifica. Ma chi è passato dal loro palazzetto ha faticato: il San Donà di Piave ha vinto solo al tie-break, il Cus Cagliari al quinto set ha perso.


È lì, al Centro Sportivo Paolo VI, che domenica 15 novembre alle 18 gioca la ErmGroup Altotevere. I biancazzurri sono secondi nel girone Bianco e vanno in Brianza per prendersi i tre punti. Sulla carta non c’è partita. In campo è un’altra cosa, e nello spogliatoio lo sanno.
Lo dice Filippo Giovagnoli, schiacciatore classe 2007, che di quei ragazzi è quasi coetaneo: «Di certo, sono una squadra tosta, abituata a dare il tutto per tutto e allora fin da subito dovremo cercare di metterla sotto e di prendere il comando delle operazioni, evitando partenze poco convinte come quelle dei primi tre set di domenica scorsa».


Coach Monaldi dovrebbe partire con Bellucci in regia, Marzolla opposto, Quarta e Cengia al centro, Broccatelli libero. Il dubbio è in banda: Alpini e Maiocchi sono i favoriti, Pinali è pronto. Dall’altra parte Danilo Durand dovrebbe schierare Bevilacqua e Verciuc in diagonale, Argilella e Virtopeanu centrali, Zanchi e Bussolari schiacciatori, Corti libero.


Per Maiocchi non sarà una domenica come le altre. A Brugherio è cresciuto e ha giocato in B con la prima squadra. Ci torna con due traguardi a portata di mano: gli mancano 2 muri per arrivare a 100 in A3 e 6 punti per toccare quota 500.


Arbitrano Dalila Viterbo di Cecina e Martin Polenta di Filottrano.

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