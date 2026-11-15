Città di Castello cade anche a Montorio: 3-0 e 19 errori



Tre set a zero: 25-20, 25-20, 25-18. Il Città di Castello Pallavolo torna dall’Abruzzo senza punti e con un’altra sconfitta che allunga il momento negativo. A Montorio al Vomano i biancorossi sono partiti bene, ma non sono riusciti a dare continuità al loro gioco.



Le attenuanti ci sono. Marco Bartolini ha dovuto fare a meno di Bongiorno, in panchina solo per sostenere i compagni, e del libero titolare Lensi. Spazio quindi a due giovani: Lorenzo Panizzi, classe 2006, in diagonale con Troiani, e Leonardo Cesari, classe 2005, in seconda linea. Invariato il resto del sestetto.



L’avvio è stato il momento migliore della gara. Città di Castello è scappata fino al 4-9, costringendo Porcinari al time out. Da lì però i padroni di casa hanno ricucito: 9-11, poi 12-12, quindi il sorpasso e il 25-20. Nel secondo set Montorio ha condotto dall’inizio alla fine, chiudendo con lo stesso punteggio. Nel terzo gli abruzzesi sono andati subito sul 6-2. I tifernati hanno reagito fino al 9-9, ma dopo il time out di casa è arrivato il nuovo allungo (13-10) e il 25-18 finale.

I numeri spiegano molto. Montorio ha messo a segno 13 muri contro 7 e ha commesso 6 errori, Città di Castello 19. D’Ugo, con 19 punti, è stato il miglior realizzatore dell’incontro. Tra i biancorossi 10 punti a testa per Lorenzo Panizzi e Volpi, 9 per Cappelletti.

A fine gara ha parlato il centrale Davide Stoppelli. «Abbiamo faticato in tutti i fondamentali, specialmente in attacco dove la squadra avversaria aveva gioco facile nei posizionamenti a muro», ha detto. Sulle assenze: «Sicuramente si fanno sentire le assenze di Lensi e Bongiorno, non solo in partita ma anche in allenamento, ma non devono essere un alibi».

Sabato prossimo al Pala Joan arriva Osimo, che Stoppelli definisce «la squadra più in forma del girone». «Il momento non è dei più semplici ma dobbiamo resistere perché il campionato è ancora lungo».