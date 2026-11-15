Un Poster per la Pace, record di iscritti: 265 studenti



Mai così tanti. Sono 265 gli studenti della Valtiberina che hanno partecipato a «Un Poster per la Pace», il concorso del Lions Club Sansepolcro. Lo scorso anno erano 205, due anni fa 216.

Quattro le scuole in gara: Anghiari-Monterchi, Sansepolcro, Sestino e Pieve Santo Stefano. Tema di quest’anno, «Armonia nell’umanità».



Otto disegni passano alla fase distrettuale. Cinque sono di Anghiari-Monterchi: Francesca Ricci, Camilla Matteucci, Alessia Senesi, Gabriele Pizzo e Maria Sole Nicchi. Due di Sansepolcro: Gresa Mehmeti e Riccardo Roncella. Uno di Pieve Santo Stefano: Chiara Romagnoli.



Il vincitore territoriale c’è già, ma il nome resta segreto fino all’inaugurazione della mostra, dove saranno esposti tutti i 265 lavori.



Negli ultimi due anni dal distretto erano arrivate tre menzioni d’onore, tutte per ragazzi di Anghiari-Monterchi.