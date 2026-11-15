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Brunella Tarducci, le poesie scritte in viaggio: il Circolo la ricorda in una sala piena

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Scriveva soltanto in viaggio. In treno o in pullman, nel tragitto di andata da Città di Castello a Roma. Lo ha raccontato il compagno Livio Odierna giovedì 12 novembre, davanti alla sala lettura gremita del Circolo, nella serata che Il Circolo della Poesia ha dedicato a Brunella Tarducci, avvocato tifernate scomparsa quest’anno a 65 anni.

Era il settimo appuntamento della quarta edizione. Tarducci alla rassegna c’era già stata: nella terza edizione aveva presentato la sua raccolta, “Sulla sponda del tempo (1985-2023)”, uscita per Aletti Editore nel 2023. Per questo la curatrice del programma, Catia Cecchetti, ha voluto con forza una serata tutta per lei.

In sala c’erano gli amici e tanti colleghi avvocati. C’erano il consigliere Marco Carbini e numerosi soci, tra cui Matteo Campanelli. Dopo i saluti del presidente del Circolo, l’avvocato Gregorio Anastasi, Veronica Barelli ha letto le poesie, comprese alcune inedite. Più di uno, tra il pubblico, si è commosso.

La giornalista Cristina Crisci ha moderato l’incontro e ha ricostruito il percorso di Tarducci: la maturità classica, la laurea in Giurisprudenza, la professione. E la scrittura, coltivata fin da ragazza, anche con collaborazioni per riviste locali. Della carriera ha parlato l’avvocato Anna Pacciarini, sua amica: quasi trent’anni tra diritto di famiglia e tutela dei minori, nel civile e nel penale. Casi di stalking, abusi sessuali, maltrattamenti in famiglia. Un lavoro che amava, è stato detto, ma dal quale spesso si rifugiava nei versi.

I testi letti coprono quarant’anni di vita. Lei li spiegava così: «Ho imparato nel tempo ad ascoltare e leggere i miei pensieri più intimi e profondi trasformandoli in parole». E aggiungeva: «Di poesia mi sono sempre nutrita».

Giovedì 19 novembre alle 18.30 il Circolo della Poesia torna con Maria Borio e “Prisma” (Zacinto Edizioni, 2022). Dialoga con l’autrice Angela Ambrosini, conclusioni di Antonio Vella, direttore generale del Premio Castello.

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