Altotevere, tre punti a Brugherio anche senza Marzolla. Alpini guida il 3-0

Schierato da opposto, Alpini è il miglior realizzatore dei biancazzurri. La ErmGroup sale a 11 punti, gli stessi di Acqui Terme, e sabato 21 novembre riceve il CUS Cagliari a San Giustino.

A Brugherio l’Altotevere doveva fare a meno di Marzolla, tenuto a riposo per il risentimento al ginocchio già accusato a Cantù. Monaldi ha scelto Alpini da opposto e la risposta è arrivata in campo. Quindici punti per lui e 3-0 per la ErmGroup, che ha chiuso la trasferta in 75 minuti con parziali di 25-20, 25-17 e 25-14.

I Diavoli Rosa hanno tenuto bene fino a metà del primo set. Sul 14-13 per Brugherio, però, l’Altotevere ha cominciato a difendere meglio e a trovare punti a muro. Maiocchi ha messo in difficoltà la ricezione di casa al servizio, i biancazzurri sono saliti sul 20-16 e Bellucci ha chiuso il set con un attacco di seconda intenzione.

Brugherio è rimasto in partita anche all’inizio del secondo set, fino al 10-9. Da lì Alpini ha trovato più spazio in attacco e Cengia si è fatto sentire a rete. Maiocchi ha firmato il 25-17. Nel terzo, il 7-0 iniziale con due ace di Bellucci ha tolto ai padroni di casa la possibilità di rientrare. Nel finale Monaldi ha dato spazio anche a Bianchini, al debutto in A3, a Luatti, a Giovagnoli, autore del punto del 23, e a Cherubini.

Dopo cinque giornate la ErmGroup ha 11 punti, alla pari con Acqui Terme e a quattro dalla capolista Mantova. Il prossimo impegno è già uno scontro diretto. Sabato 21 novembre alle 20.30, al palasport di San Giustino, arriva il CUS Cagliari, che in classifica è a due punti dai biancazzurri.

Il tabellino

Allianz Arbit Brugherio – ErmGroup Altotevere 0-3 (20-25, 17-25, 14-25)

Brugherio — Bevilacqua 1, Bussolari 11, Virtopeanu 5, Verciuc 4, Zanchi 7, Piacentini 2, Ardrizzi (L), Corti (L), Massari 3, Bergognoni, Barbetti, Filippi. Non entrati Simonazzi e Rossetti. Allenatore Danilo Durand.

Altotevere — Bellucci 5, Maiocchi 12, Cengia 10, Alpini 15, Pinali 2, Quarta 4, Giovagnoli 1, Bianchini, Broccatelli (L), Cherubini, Luatti 1, Baldini. Non entrato Marzolla. Allenatore Mirko Monaldi.

Arbitri — Dalila Viterbo e Martin Polenta. Durata dei set — 28’, 25’ e 22’.