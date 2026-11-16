Pieve Santo Stefano, il Premio Egidio Capaccini a Simone Maccari e Giulia Cecci

I due giovani pievani sono stati premiati domenica 15 novembre al Teatro Giovanni Papini. Il riconoscimento, promosso da Tratos Cavi, valorizza il merito scolastico da oltre 25 anni.

PIEVE SANTO STEFANO – Sono Simone Maccari e Giulia Cecci i vincitori del Premio Egidio Capaccini. I due giovani pievani hanno ricevuto il riconoscimento domenica 15 novembre al Teatro comunale Giovanni Papini. Il premio è riservato agli studenti residenti a Pieve Santo Stefano che ottengono i migliori risultati agli esami di terza media e di maturità.

Nel congratularsi con Simone e Giulia, il sindaco Claudio Marcelli ha ripreso la parabola dei talenti, letta durante la messa della mattina. Il suo invito è stato a coltivare le proprie capacità e a metterle a frutto anche per la comunità. Marcelli ha poi ricordato la recente visita del prefetto di Arezzo alla Tratos, sottolineando il contributo all’azienda e al paese di chi è arrivato da altri Paesi per lavorare a Pieve.

Il premio è nato per volontà di Albano Bragagni e di Marta Capaccini, figlia di Egidio, per ricordare l’ingegnere che nel 1966 fondò Tratos Cavi proprio a Pieve Santo Stefano. Da oltre un quarto di secolo l’iniziativa assegna premi in denaro agli studenti del paese.