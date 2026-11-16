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San Giustino celebra la Virgo Fidelis e premia le classi quinte

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Ieri, domenica 15 novembre, la messa nella chiesa arcipretale e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti, accompagnata dalla Filarmonica di Lama. Premiati gli alunni che hanno partecipato al concorso «Onore ai Caduti».

SAN GIUSTINO – C’erano anche gli alunni delle classi quinte, ieri mattina, alla celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Durante la cerimonia sono state premiate le classi che hanno partecipato al concorso «Onore ai Caduti», un’occasione per avvicinare i più giovani alla storia di chi ha perso la vita lottando per la libertà.

La mattinata si è aperta con la messa nella chiesa arcipretale di San Giustino. È seguita la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, accompagnata dalla musica della Filarmonica di Lama.

L’amministrazione comunale ha ringraziato la sezione «Fulvio Sbarretti» di San Giustino-Citerna dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la Filarmonica, le autorità e i cittadini che hanno partecipato.

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