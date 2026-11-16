Da San Giustino a Malta, Francesco Capaccioni vince il Creators Award

Il giovane creator, conosciuto sui social come @kdallasteppa, è stato premiato il 10 novembre a Firenze. Nel suo video il mare è il filo conduttore di un viaggio alla scoperta dell’arcipelago maltese.

SAN GIUSTINO – Francesco Capaccioni ha scelto il mare per raccontare Malta. Seguendo la costa, il giovane creator di San Giustino ha costruito un itinerario tra paesaggi naturali, attività all’aria aperta e luoghi meno conosciuti. Con quel video ha vinto il Creators Award di VisitMalta, consegnato il 10 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze durante BTO – Be Travel Onlife 2026.

Il riconoscimento fa parte di Explore The Unexplored, il progetto con cui VisitMalta Italia ha coinvolto i content creator per raccontare Malta, Gozo e Comino al di là delle mete più frequentate. Il video di Capaccioni, conosciuto sui social come @kdallasteppa, ha trovato nel mare il modo di collegare le diverse tappe del percorso.

Da San Giustino sono arrivate le congratulazioni del sindaco Stefano Veschi e dell’amministrazione comunale, che hanno dato notizia del premio sulla pagina istituzionale. Il post del Comune di San Giustino