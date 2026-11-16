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Alto Tevere, negli ospedali un mese di iniziative contro la violenza di genere

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Concerti, letture e installazioni per la campagna regionale. L’Usl Umbria 1 promuove anche il 1522, il numero gratuito per chi subisce violenza o stalking.

CITTÀ DI CASTELLO – Il 12 novembre, all’ingresso dell’ospedale di Città di Castello, pazienti, familiari e operatori si sono fermati ad ascoltare il concerto di «Musica che Cura». È uno degli appuntamenti con cui il Presidio ospedaliero Alto Tevere partecipa alla campagna regionale «Umbria contro ogni genere di violenza».

Per tutto il mese di novembre, negli spazi del presidio sono previste installazioni artistiche, proiezioni, letture itineranti, spettacoli e concerti. Ai momenti aperti a operatori sanitari e cittadini si affiancano materiali informativi e magliette rosse per far conoscere il 1522. L’obiettivo è dare a chi subisce violenza o stalking un riferimento concreto a cui rivolgersi, anche solo per chiedere un consiglio.

Il 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24. Rispondono operatrici specializzate, che offrono ascolto e possono orientare verso i centri antiviolenza e i servizi del territorio. Chi preferisce scrivere può usare la chat sul sito 1522.eu.

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