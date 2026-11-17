I carabinieri sono intervenuti dopo una presunta cessione di due dosi. Nelle perquisizioni trovati anche hashish, due bilancini e 120 euro in contanti.

PERUGIA – Il controllo è scattato nel pomeriggio di lunedì 16 novembre in via Settevalli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un uomo di 29 anni avrebbe ceduto due dosi di cocaina a un 34enne. I militari sono intervenuti e, dopo le perquisizioni, hanno arrestato il 29enne in flagranza per l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Le perquisizioni hanno riguardato la persona, il veicolo e l’abitazione. I carabinieri hanno sequestrato 83 involucri con circa 122 grammi di cocaina, altri due con circa 8 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale ritenuto adatto a confezionare le dosi e 120 euro in contanti.

Su disposizione del pubblico ministero, il 29enne è stato portato nel carcere di Perugia-Capanne. Il 34enne è stato invece segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’arrestato vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.