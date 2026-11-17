Il 22 novembre in vasca gli Esordienti A e B. Durante la manifestazione si terrà una raccolta fondi a favore della Caritas.

PERUGIA – Saranno i più giovani a scendere in vasca per ricordare Gioele Ciurnelli. Domenica 22 novembre la piscina Pellini di Perugia ospiterà la seconda edizione del memorial dedicato al giovane nuotatore. A gareggiare saranno gli atleti delle categorie Esordienti A e B.

Il memorial è organizzato dalla Libertas Rari Nantes Perugia ASD con il Comitato regionale umbro della Federazione Italiana Nuoto, l’Amatori Nuoto Perugia, il Panathlon Club Perugia e l’USSI Umbria. Il programma prevede coppe, targhe e riconoscimenti per le migliori prestazioni.

A bordo vasca si ritroveranno famiglie, amici e società sportive. Durante la giornata sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per la Caritas del territorio, il gesto concreto con cui gli organizzatori hanno scelto di accompagnare il ricordo di Gioele.