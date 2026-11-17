Locali sfitti, parcheggi e accessibilità tra i temi dell’incontro in municipio. L’amministrazione vuole coinvolgere la Regione per i Distretti del Commercio e le relative risorse.

CITTÀ DI CASTELLO – Come riportare attività nei locali sfitti e rendere più semplice raggiungere i negozi del centro? Comune e Confcommercio sono tornati a discuterne in municipio, in piazza Gabriotti. L’occasione è stata la «Giornata delle Chiavi», la mobilitazione nazionale di Confcommercio con l’ANCI per sostenere il commercio di vicinato. A Città di Castello l’incontro è stato il primo di una serie di confronti annunciati dall’amministrazione con le realtà del settore.

Al tavolo si sono seduti il vicesindaco Giuseppe Stefano Bernicchi, l’assessora al Commercio e al Turismo Letizia Guerri e il responsabile comunale Gabrio Campagni. Per Confcommercio c’erano il presidente locale Mauro Smacchia e il referente territoriale Fabrizio Grilli. Bernicchi e Guerri hanno richiamato le iniziative già avviate, dalle agevolazioni fiscali agli eventi in centro e al potenziamento dei parcheggi. Sul fronte delle nuove misure, il Comune intende portare alla Regione il tema dei Distretti del Commercio e dei finanziamenti necessari a sostenerli.

Confcommercio ha illustrato Cities, la piattaforma che analizza come cittadini e visitatori si muovono nelle diverse zone della città. Quei dati, secondo l’associazione, possono aiutare a capire quali strade perdono passaggio e dove intervenire. Nel confronto si è parlato anche di manutenzione degli spazi pubblici, sicurezza e recupero dei locali vuoti. Smacchia ha sottolineato che il futuro dei negozi dipende anche da come ci si muove in città e dalle condizioni di chi sceglie di abitare in centro.

L’incontro si è chiuso con un gesto simbolico. Comune e Confcommercio hanno riunito le due metà di una grande chiave. Per ora non sono state annunciate nuove misure. Il prossimo passo sarà individuare, nei successivi incontri, quali proposte il Comune può attuare direttamente e per quali servirà il sostegno della Regione.