Che cosa sappiamo dei primi gruppi umani che lasciarono l’Africa? E che fine hanno fatto i Neanderthal? Se ne parlerà al Museo Civico di Sansepolcro in tre incontri aperti a tutti. Si parte sabato 28 novembre, alle 17.

A rompere il ghiaccio sarà Tommaso Mori, dell’Università di Firenze. Il suo intervento partirà da Homo habilis e da una domanda che sembra semplice: quando possiamo cominciare a parlare di esseri umani? Per rispondere, Mori racconterà che cosa ci dicono i cambiamenti del corpo dei nostri antenati.

Sabato 5 dicembre toccherà ad Alessandro Riga, anche lui dell’Università di Firenze. Si parlerà delle migrazioni fuori dall’Africa e di due gruppi umani che hanno abitato l’Eurasia, i Neanderthal e i Denisoviani. Sabato 12 dicembre chiuderà il ciclo Adriana Moroni, dell’Università di Siena, con un incontro sulla scomparsa dei Neanderthal e sull’arrivo di Homo sapiens in Europa.

Il ciclo, dal titolo «Alle origini dell’umanità», è organizzato dal Centro Studi sul Quaternario ODV con il Comune di Sansepolcro, il Museo Civico Piero della Francesca, la Soprintendenza e l’Università di Siena.

L’appuntamento è sempre alle 17, in via Niccolò Aggiunti 65. L’ingresso è libero. Per informazioni, www.cesq.it e info@cesq.it.