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Sansepolcro, sopralluoghi sul territorio colpito dal maltempo: domani incontro con la Regione Toscana per chiedere lo stato di calamita’

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Lunedì di sopralluoghi su diversi punti del territorio comunale devastati dal maltempo dei giorni scorsi da parte di amministratori e personale del Comune di Sansepolcro. Il sindaco Innocenti e il vicesindaco Marzi, assieme a responsabili dell’Ufficio Tecnico comunale, si sono recati dapprima lungo l’arteria che conduce alla frazione Montagna, dove i danni inferti sono stati di assoluta rilevanza. Scendendo in pianura l’obiettivo sono stati via Pertini, dove c’è stato l’incontro con i tecnici del Consorzio di Bonifica anch’essi impegnati in un sopralluogo, e la vicina via Fonte del Tesoro per sincerarsi della situazione di alcune abitazioni presenti che hanno subito la furia degli elementi. Per domani mattina è fissato un confronto importante: amministratori e tecnici del Comune avranno infatti un incontro con la Regione Toscana per procedere, assieme, ad ulteriori sopralluoghi. La volontà del Comune di Sansepolcro è infatti quella di illustrare ai tecnici regionali le criticità del territorio dopo l’ondata di maltempo che ha inferto profonde ferite in modo di richiedere lo Stato di Calamità. Nel contempo i tecnici comunali sono al lavoro per consentire, entro pochi giorni, il ripristino provvisorio della viabilità verso la frazione Montagna, con transito a senso unico alternato, in attesa della sistemazione definitiva della strada.

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