Sansepolcro, sopralluoghi sul territorio colpito dal maltempo: domani incontro con la Regione Toscana per chiedere lo stato di calamita’

Lunedì di sopralluoghi su diversi punti del territorio comunale devastati dal maltempo dei giorni scorsi da parte di amministratori e personale del Comune di Sansepolcro. Il sindaco Innocenti e il vicesindaco Marzi, assieme a responsabili dell’Ufficio Tecnico comunale, si sono recati dapprima lungo l’arteria che conduce alla frazione Montagna, dove i danni inferti sono stati di assoluta rilevanza. Scendendo in pianura l’obiettivo sono stati via Pertini, dove c’è stato l’incontro con i tecnici del Consorzio di Bonifica anch’essi impegnati in un sopralluogo, e la vicina via Fonte del Tesoro per sincerarsi della situazione di alcune abitazioni presenti che hanno subito la furia degli elementi. Per domani mattina è fissato un confronto importante: amministratori e tecnici del Comune avranno infatti un incontro con la Regione Toscana per procedere, assieme, ad ulteriori sopralluoghi. La volontà del Comune di Sansepolcro è infatti quella di illustrare ai tecnici regionali le criticità del territorio dopo l’ondata di maltempo che ha inferto profonde ferite in modo di richiedere lo Stato di Calamità. Nel contempo i tecnici comunali sono al lavoro per consentire, entro pochi giorni, il ripristino provvisorio della viabilità verso la frazione Montagna, con transito a senso unico alternato, in attesa della sistemazione definitiva della strada.