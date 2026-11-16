Città di Castello, il Salone del Tartufo Bianco Pregiato punta a diventare internazionale

L’annuncio a Palazzo Bufalini, alla chiusura della 46ª edizione. Dopo tre fine settimana nei palazzi del centro storico, gli organizzatori avvieranno il percorso per ottenere il riconoscimento.

CITTÀ DI CASTELLO – Il Salone del Tartufo Bianco Pregiato vuole diventare internazionale. L’annuncio è arrivato ieri sera, domenica 15 novembre, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bufalini, alla chiusura della 46ª edizione. Il vicesindaco Giuseppe Bernicchi, l’assessora al Commercio e al Turismo Letizia Guerri e i rappresentanti dell’Ente Fiera, guidati dal presidente Lazzaro Bogliari, hanno indicato il prossimo passo. Il riconoscimento non è ancora arrivato: quello annunciato è il percorso per ottenerlo.

«Per anni il nostro tartufo ha portato la nostra città nel mondo, adesso abbiamo l’ambizione di portare il mondo a Città di Castello», hanno detto Bernicchi e Guerri. L’obiettivo è dare alle imprese della filiera più occasioni per incontrare operatori e interlocutori dei mercati esteri, anche al di fuori delle giornate di fiera.

Il bilancio dell’edizione appena conclusa parte da due scelte concrete. La prima è stata distribuire gli appuntamenti su tre fine settimana, con più giorni a disposizione del pubblico. La seconda è stata portare il cuore del Salone nei palazzi storici, coinvolgendo le attività del centro, i ristoratori e le associazioni. Il programma ha dato spazio ai tartufai, ai produttori e alle aziende agricole, con degustazioni, incontri e iniziative dedicate anche ai presìdi Slow Food.

Alla chiusura erano presenti anche il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, e il presidente del Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati, Gregorio Anastasi. Gli organizzatori hanno ringraziato la Regione Umbria, il GAL Alta Umbria e l’Associazione Architetti Altotevere, che ha progettato il nuovo allestimento all’ingresso del Salone.

Ora la sfida è far sì che i contatti tra produttori, imprese e operatori non si esauriscano con l’ultimo fine settimana. È su questo lavoro, da portare avanti durante tutto l’anno, che gli organizzatori vogliono costruire il futuro internazionale del Salone.