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Pietralunghese, finisce l’era Pierotti: risoluzione consensuale con il tecnico

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La Polisportiva Pietralunghese e Luca Pierotti si separano. Oggi la società ha comunicato di aver chiuso il rapporto con l’allenatore della prima squadra. La decisione è stata presa di comune accordo.

La separazione arriva il giorno dopo la sconfitta in casa allo stadio Martinelli contro l’Atletico Ascoli. Il club ha fatto le sue valutazioni nelle ore successive all’ultima giornata di campionato e insieme al tecnico ha deciso di interrompere la collaborazione.

Finisce così un ciclo che ha portato molti successi alla squadra rossoblù. A ricordarlo è il patron Giuliano Martinelli: «Con Luca abbiamo trascorso tre anni esatti dove siamo riusciti a vincere tutto».

Le parole del presidente mostrano che i rapporti tra le due parti restano buoni. Martinelli ringrazia l’allenatore anche per le sue qualità umane e professionali: «A nome della società e dei tifosi ringrazio il mister per quello che ha fatto, per l’attaccamento, l’impegno e la serietà dimostrata ogni giorno alla guida della squadra». E aggiunge: «Gli auguriamo quindi le migliori fortune in campo e fuori».

La società deve ora scegliere il nuovo allenatore della prima squadra. Il nome sarà comunicato nelle prossime ore.

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