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Censimento Istat in Valtiberina, al via le interviste in quattro Comuni

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Fino al 23 dicembre i rilevatori comunali potranno contattare le famiglie selezionate a Sansepolcro, Anghiari, Caprese Michelangelo e Pieve Santo Stefano. Come riconoscerli e dove chiedere informazioni.

Le famiglie della Valtiberina toscana che hanno ricevuto la lettera dell’Istat e non hanno ancora completato il questionario potranno essere contattate da un rilevatore comunale. La nuova fase del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è partita il 12 novembre e proseguirà fino al 23 dicembre 2026. Come avvisa l’Unione Montana, sono coinvolte le famiglie selezionate nei comuni di Sansepolcro, Anghiari, Caprese Michelangelo e Pieve Santo Stefano.

L’intervista può svolgersi a domicilio, al telefono o presso un Centro comunale di rilevazione. Chi preferisce compilare il questionario online può ancora farlo fino al 6 dicembre, con le credenziali riportate nella lettera oppure con lo SPID o la CIE dell’intestatario. Per le famiglie selezionate rispondere è obbligatorio e l’assistenza alla compilazione è gratuita.

Come riconoscere il rilevatore. L’Unione Montana ricorda che chi si presenta a casa deve avere un tesserino con fotografia, nome, cognome e timbro del Comune. Su richiesta deve mostrare anche un documento d’identità. Per registrare le risposte usa un tablet o un altro dispositivo digitale. I rilevatori non chiedono denaro né dati bancari.

In caso di dubbi si può contattare il proprio Comune oppure chiamare il 1510, il numero gratuito dell’Istat, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 21, fino al 23 dicembre.

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