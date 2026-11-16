Nocera Umbra, un nuovo riconoscimento alla memoria di Fulvio Sbarretti, uno dei tre Martiri di Fiesole

Il Ministero della Difesa gli ha conferito il titolo di «Veterano delle missioni internazionali». L’attestato è stato consegnato al fratello Pasquale nella caserma dei Carabinieri di Nocera Umbra.

NOCERA UMBRA – Fulvio Sbarretti aveva 21 anni quando, insieme a due commilitoni, si consegnò ai tedeschi per salvare dieci civili che rischiavano la fucilazione. Era il 12 agosto 1944, a Fiesole. Gli ostaggi furono liberati, i tre carabinieri vennero fucilati. A più di ottant’anni da quella scelta, il Ministero della Difesa ha conferito a Sbarretti, già Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, il titolo onorifico di «Veterano delle missioni internazionali».

A ritirare l’attestato è stato il fratello Pasquale Sbarretti. La consegna si è svolta venerdì 13 novembre 2026 nella sede della Stazione dei Carabinieri di Nocera Umbra. A consegnare il documento è stato il generale di brigata Luca Corbellotti, comandante della Legione Carabinieri Umbria. Erano presenti il colonnello Ivan Riccio, il capitano Pasquale Moriglia e il maresciallo Manuel Cristina. Il riconoscimento è stato conferito con determinazione ministeriale del 18 agosto 2026, che autorizza anche a fregiarsi della relativa Medaglia al merito.

Nato a Bagnara di Nocera Umbra il 22 settembre 1922, Sbarretti prestava servizio a Fiesole durante l’occupazione nazista. Quando il comando tedesco minacciò di uccidere gli ostaggi, si presentò insieme ad Alberto La Rocca e Vittorio Marandola. Nel 1946 ai tre carabinieri fu concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. A Bagnara, dove sorge un monumento dedicato ai tre Martiri di Fiesole, il loro sacrificio viene ricordato ogni anno.