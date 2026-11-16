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Nocera Umbra, un nuovo riconoscimento alla memoria di Fulvio Sbarretti, uno dei tre Martiri di Fiesole

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Il Ministero della Difesa gli ha conferito il titolo di «Veterano delle missioni internazionali». L’attestato è stato consegnato al fratello Pasquale nella caserma dei Carabinieri di Nocera Umbra.

NOCERA UMBRA – Fulvio Sbarretti aveva 21 anni quando, insieme a due commilitoni, si consegnò ai tedeschi per salvare dieci civili che rischiavano la fucilazione. Era il 12 agosto 1944, a Fiesole. Gli ostaggi furono liberati, i tre carabinieri vennero fucilati. A più di ottant’anni da quella scelta, il Ministero della Difesa ha conferito a Sbarretti, già Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, il titolo onorifico di «Veterano delle missioni internazionali».

A ritirare l’attestato è stato il fratello Pasquale Sbarretti. La consegna si è svolta venerdì 13 novembre 2026 nella sede della Stazione dei Carabinieri di Nocera Umbra. A consegnare il documento è stato il generale di brigata Luca Corbellotti, comandante della Legione Carabinieri Umbria. Erano presenti il colonnello Ivan Riccio, il capitano Pasquale Moriglia e il maresciallo Manuel Cristina. Il riconoscimento è stato conferito con determinazione ministeriale del 18 agosto 2026, che autorizza anche a fregiarsi della relativa Medaglia al merito.

Nato a Bagnara di Nocera Umbra il 22 settembre 1922, Sbarretti prestava servizio a Fiesole durante l’occupazione nazista. Quando il comando tedesco minacciò di uccidere gli ostaggi, si presentò insieme ad Alberto La Rocca e Vittorio Marandola. Nel 1946 ai tre carabinieri fu concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. A Bagnara, dove sorge un monumento dedicato ai tre Martiri di Fiesole, il loro sacrificio viene ricordato ogni anno.

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