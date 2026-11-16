Oltre la barricata: quando l’occupazione scolastica diventa un rituale vuoto e autoreferenziale

Al Pieralli va in scena la protesta degli slogan geopolitici globali che ignora i veri problemi della scuola e scarica sulle famiglie il costo di un disagio sterile. Intanto le aule si svuotano e a pagare il prezzo sono la didattica e il confronto reale

(Perugia) Come preannunciato nei giorni scorsi e paventato come quasi certo, il copione si è puntualmente ripetuto. Questa mattina l’istituto Pieralli è stato occupato da un gruppo di studenti. Ma la domanda che sorge spontanea, guardando oltre la retorica dei cartelli e degli striscioni affacciati alle finestre, è una sola: quale reale motivazione giustifica oggi una forma di protesta così anacronistica e inefficace?

Basta leggere il manifesto esposto in facciata per capirne la portata: “No alla guerra” e “Soldi alla scuola”. Nobili intenti sulla carta, certo, ma tragicamente scollegati dalla realtà. Cosa potrà mai ottenere un gruppo di studenti — giova ricordarlo, espressione di una sola fazione e non certo della totalità della popolazione studentesca di questo istituto — nei confronti dei vertici dello Stato? Davvero si pensa che l’occupazione programmata fino a giovedì o venerdì possa indurre il Governo a stravolgere le politiche di bilancio sugli armamenti o ad aprire improvvisamente i rubinetti dei contributi all’istruzione? O forse si tratta solo del comodo alibi per saltare le lezioni, trasformando il dissenso politico in una vacanza autunnale anticipata?

Il paradosso dei temi: la geopolitica globale al posto dei problemi reali

L’aspetto più stridente di questa protesta è il cortocircuito tra gli obiettivi sbandierati e i veri problemi che affliggono quotidianamente la vita degli studenti e delle famiglie. Se l’occupazione fosse nata per affrontare questioni concrete, tangibili e vicine alle reali esigenze dell’istituto, avrebbe almeno il merito della sincerità.

Si sarebbe potuto discutere, ad esempio, del costo ormai insostenibile delle gite scolastiche per le classi quarte e quinte, un peso economico gravoso che rischia di tagliare fuori chi non può permetterselo. E fa riflettere — se non indignare — il sospetto, o la discussione sollevata, che lo studente impossibilitato ad aderire per ragioni economiche possa subire una sorta di penalizzazione o di isolamento. Ecco, questi sì che sarebbero argomenti seri da affrontare. Ma per discutere di tutto ciò non serve certo barricarsi a scuola: esistono i canali istituzionali, i comitati studenteschi, le assemblee e la rappresentanza dei genitori. Strumenti faticosi, d’accordo, che richiedono dialogo e responsabilità, a differenza del comodo clamore di un portone bloccato.

La solita resa dei conti sulla pelle della didattica

Intanto, la conseguenza immediata è che per l’intera settimana le aule rimarranno deserte e gli studenti, o meglio una gran parte di essi, resteranno a casa. Una sosta forzata dalla didattica che, in casi come questo, viene salutata con un sorriso da chi vede saltare le interrogazioni, ma che calpesta il diritto allo studio di chi la scuola la vive come un’opportunità di crescita e non come una vetrina ideologica.

L’occupazione, ridotta a simulacro di una contestazione sessantottina fuori tempo massimo, finisce per colpire sempre gli stessi: la scuola pubblica e le famiglie. E per fortuna, in questi giorni di serrata, non servirà nemmeno la giustificazione. Peccato che a mancare davvero, ancora una volta, sia la giustificazione logica di un gesto che fa solo rumore ma lascia il tempo che trova.