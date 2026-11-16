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Balestra paralimpica, a Città di Castello la finale del Campionato italiano

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Domenica 22 novembre 2026 la gara riservata ad atleti ipovedenti e non vedenti. Appuntamento nella Sala B del Palazzetto dello Sport, con inizio alle 9.15.

CITTÀ DI CASTELLO – Dopo la giornata dimostrativa «La balestra per tutti», Città di Castello ospita la finale del Campionato italiano paralimpico di tiro con la balestra per atleti ipovedenti e non vedenti. L’appuntamento è domenica 22 novembre nella Sala B del Palazzetto dello Sport.

Le iscrizioni apriranno alle 8.45 e la gara inizierà alle 9.15. Il pranzo è previsto alle 13.15, a seguire le premiazioni. La quota indicata nella locandina è di 30 euro per gara e pranzo.

La finale vede coinvolti la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGeST) e il Manipolo Mercenario Valtiberino, con il patrocinio del Comune di Città di Castello e del Comitato Italiano Paralimpico dell’Umbria.

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