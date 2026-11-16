Città di Castello, vetrine spente per mezz’ora. I negozi restano aperti

Mercoledì 18 novembre le attività aderenti del centro storico spegneranno le luci dalle 18 alle 18.30. Ritrovo alle 17.45 in piazza Matteotti per l’iniziativa «Insieme illuminiamo la città».

CITTÀ DI CASTELLO – Mercoledì alle 18 le vetrine dei negozi aderenti si spegneranno tutte insieme. Le porte, però, resteranno aperte. Per mezz’ora i commercianti del centro storico di Città di Castello vogliono mostrare quanto cambia una strada quando vengono meno le luci delle sue botteghe.

L’iniziativa si chiama «Insieme illuminiamo la città» e si inserisce nella mobilitazione nazionale del settore. Il ritrovo è fissato per le 17.45 di mercoledì 18 novembre in piazza Matteotti. Alle 18.30 le vetrine torneranno a illuminarsi. Le locandine sono già esposte nei negozi e l’invito a partecipare è rivolto anche ai cittadini e all’amministrazione comunale.

«Come Consorzio Pro-Centro abbiamo accolto e supportato fin da subito questa iniziativa partita dai commercianti», spiega il presidente Flavio Benni, che invita le attività del centro ad aderire. Una bottega aperta, ricordano i promotori, è un posto dove fare la spesa, ma anche dove ci si incontra. E la presenza dei negozi contribuisce a rendere le strade più vissute e sicure.

Con il Natale alle porte, l’invito dei commercianti è di tenere a mente le botteghe del centro anche dopo mercoledì, quando si tratta di fare un acquisto di tutti i giorni o di scegliere un regalo.