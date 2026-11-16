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Città di Castello, Maria Borio presenta «Prisma» al Circolo della Poesia

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Giovedì 19 novembre alle 18.30 l’incontro a Palazzo Bufalini. Con l’autrice dialogherà Angela Ambrosini. Posti limitati, prenotazione necessaria.

CITTÀ DI CASTELLO – Il Circolo della Poesia torna giovedì 19 novembre alle 18.30 a Palazzo Bufalini con Maria Borio. La poeta e saggista perugina presenterà Prisma, un racconto in versi pubblicato nel 2022 da Zacinto Edizioni. A dialogare con lei sarà Angela Ambrosini, mentre le conclusioni saranno affidate ad Antonio Vella, direttore generale del Premio Castello.

In Prisma le parole danno forma al suono. Una spirale, un cerchio, un rombo sono alcune delle figure che attraversano il testo, in cui il ritmo dei versi accompagna una domanda molto concreta: quanto coraggio ci vuole per essere sé stessi? Borio cura la sezione di poesia della rivista Nuovi Argomenti e fa parte della giuria del Premio Letterario Castello.

L’incontro, curato da Catia Cecchetti, fa parte della quarta edizione del «Circolo della Poesia – Incontro con gli autori», promosso dal Circolo Tifernate e dall’Accademia degli Illuminati. L’appuntamento si inserisce nel programma della ventesima edizione del Premio Letterario Castello.

Per partecipare è necessario prenotare al 339 7203829 o scrivere a eventi@circolotifernate.it.

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