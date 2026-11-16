Perugia, occupati tre licei. La UIL Scuola si schiera con gli studenti

La protesta al Galilei, al Pieralli e al Mariotti. A Lettere l’autogestione è iniziata venerdì. La segretaria regionale Loretta D’Aprile chiede alle istituzioni di ascoltare le richieste dei ragazzi.

PERUGIA – Questa mattina, lunedì 16 novembre, gli studenti hanno occupato tre licei di Perugia: lo scientifico Galileo Galilei, il liceo Assunta Pieralli e il classico e musicale Annibale Mariotti. All’Università, invece, l’autogestione del dipartimento di Lettere, in piazza Morlacchi, era iniziata venerdì pomeriggio su iniziativa dell’Unione degli universitari.

A esprimere solidarietà agli studenti è la UIL Scuola Umbria. Per la segretaria regionale Loretta D’Aprile, la mobilitazione è un’occasione di confronto, non un problema di ordine pubblico. Nella nota il sindacato richiama le richieste dei ragazzi, dal diritto allo studio allo stop ai tagli all’istruzione, fino all’attenzione per il benessere psicologico e all’educazione alla pace e all’affettività.

D’Aprile si sofferma anche sulla solidarietà espressa dagli studenti ai docenti precari e al personale ATA. Quando mancano fondi e spazi adeguati o non si riesce a garantire la continuità didattica, osserva la segretaria, le conseguenze si vedono in classe. È un punto su cui, secondo la UIL, le richieste di chi studia e di chi lavora nella scuola si incontrano.

La protesta nei licei è partita nello stesso giorno dell’assemblea nazionale del personale scolastico. La UIL ricorda anche il sit-in dell’11 novembre a Roma, dove è stato chiesto di cancellare i tagli previsti dalla legge di bilancio e di aumentare gli investimenti nella scuola statale. L’appello di D’Aprile alle istituzioni è di non fermarsi a discutere delle occupazioni, ma di rispondere alle questioni poste dagli studenti.