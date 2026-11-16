Licei occupati a Perugia, FI Giovani non ci sta: «Così si nega il diritto allo studio»

Gli studenti azzurri rispondono ai collettivi di Galilei, Pieralli e Mariotti. E mettono sul tavolo i numeri su scuola e sanità

PERUGIA – Tre scuole occupate, il Galilei, il Pieralli e il Mariotti. E ora anche una risposta che arriva dai banchi. È quella degli studenti delle superiori di FI Giovani Umbria, il gruppo coordinato da Andrea Urbani e Sabrina Barrucci, che ai collettivi contesta prima di tutto il metodo.

Protestare va bene, dicono. Bloccare le lezioni no. «Riconosciamo pienamente il legittimo diritto a manifestare e ad esprimere il proprio dissenso, ma riteniamo una palese contraddizione rivendicare il “diritto allo studio” impedendo fisicamente l’accesso alle lezioni agli studenti che vorrebbero regolarmente frequentare».

C’è poi la questione del merito, che i collettivi hanno messo sotto accusa. Qui i giovani azzurri vedono un’altra incoerenza: «Colpisce leggere nel comunicato dei collettivi un attacco alle logiche di produttività e di merito, affiancato subito dopo alla difesa dei propri genitori lavoratori». Una scuola senza impegno e senza voti, sostengono, finirebbe per essere «una fabbrica di disoccupati», a danno soprattutto di «chi non ha privilegi di partenza».

Il resto è una questione di cifre. Secondo FI Giovani la sinistra parla per slogan e i dati raccontano altro. Sull’edilizia scolastica il gruppo cita 5,1 miliardi per 3.238 cantieri, contro gli 1,5 miliardi attribuiti al Governo Conte, più 1,18 miliardi per 215 scuole nuove. Sugli insegnanti parla di circa 120mila stabilizzazioni e di 144 euro in più al mese in busta paga.

E i 7mila posti in meno di cui si discute? Nessun licenziamento, è la replica: sono pensionamenti non sostituiti, perché in Italia ci sono 560mila studenti in meno.

Stesso discorso per la sanità. Il Fondo nazionale, sempre secondo il gruppo, è salito da 120 a 146 miliardi. Quanto alle spese per la difesa contestate in piazza, rientrerebbero in programmi europei vincolati, cybersicurezza compresa, spesso votati a Bruxelles anche dai partiti di sinistra.

La richiesta finale è che si torni in classe. «La scuola deve tornare ad essere un luogo di studio, confronto aperto e crescita reale, non il palcoscenico di battaglie ideologiche che danneggiano il diritto allo studio della maggioranza di noi studenti perugini».