Città di Castello, Francesco Algeri Rignanese «vogliamo avere voce in capitolo»: la proposta di una consulta giovanile

L’idea parte da Gioventù Nazionale e coinvolgerebbe ragazzi dai 14 ai 30 anni. Fratelli d’Italia la porterà in Consiglio comunale.

A Città di Castello Gioventù Nazionale propone di istituire una consulta giovanile. L’idea è riunire ragazzi dai 14 ai 30 anni, dalle scuole superiori, dall’università e dalle associazioni del territorio, per dare loro un posto dove incontrarsi, proporre iniziative e dire la propria sulle decisioni del Comune che li riguardano.

«Vogliamo avere voce in capitolo», dicono Mattia Nicastro e Francesco Gherardi, referenti del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Raccontano che la proposta è nata dalle discussioni di questi mesi su quanto spazio abbiano i loro coetanei nella vita pubblica della città. La consulta, nelle loro intenzioni, resterebbe attiva nel tempo. Potrebbe dare pareri al Comune e organizzare attività culturali, sociali, sportive e formative.

Fratelli d’Italia sostiene l’iniziativa e annuncia gazebo e volantinaggi per farla conoscere. Il prossimo passaggio sarà in Consiglio comunale, dove la proposta arriverà attraverso i consiglieri del partito. Il coordinatore comunale Francesco Algeri Rignanese chiede agli altri gruppi di votarla all’unanimità, per dare ai giovani tifernati «un segno di unità nel volerli ascoltare».