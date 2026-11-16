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Città di Castello, i vecchi libri diventano decorazioni di Natale alla Biblioteca Carducci

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Due laboratori gratuiti e aperti a tutti, martedì 24 novembre e martedì 1° dicembre, dalle 17 alle 19. Si può partecipare a uno solo dei due incontri, su prenotazione.

CITTÀ DI CASTELLO – Avete qualche vecchio libro che non leggete più? Alla Biblioteca comunale Carducci le sue pagine possono diventare decorazioni di Natale. È l’idea dei due laboratori organizzati da ABC Amici della Biblioteca Carducci per martedì 24 novembre e martedì 1° dicembre, entrambi dalle 17 alle 19.

Per mettersi al lavoro basta portare qualche vecchio libro, forbici, un taglierino, colla e nastro biadesivo. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Si può scegliere una sola delle due date. Per prenotare bisogna chiamare la biblioteca allo 075 8523171.

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