Sabato 21 novembre due repliche, alle 19 e alle 21. Quindici spettatori alla volta, solo su prenotazione

SAN GIUSTINO – A parlare sono le donne uccise. Undici storie, undici stazioni, per spiegare che cos’è davvero un femminicidio. È “Ferite a morte”, la performance teatrale in programma sabato 21 novembre al Cinema Teatro Astra di San Giustino, con due repliche: alle 19 e alle 21.

I posti sono pochi per scelta. Si entra in quindici alla volta e solo su prenotazione.

L’appuntamento fa parte di “Liberedessere”, la programmazione che per tutto novembre l’Astra dedica al contrasto della violenza sulle donne, e ha il patrocinio del Comune di San Giustino.

I testi sono quelli di “Ferite a morte” di Serena Dandini. Le vittime raccontano la propria vicenda in prima persona. Ne esce il ritratto del femminicidio come ultima conseguenza di una cultura patriarcale diffusa ovunque.

Lo spettacolo è il lavoro finale del laboratorio di pratica teatrale dello spazio Qui di Perugia, curato da Carla Gariazzo, che firma anche la regia, in collaborazione con Sara Marinelli, Alessandro Prioletti e Carlo Filippo Buonaurio. In scena non ci sono attori di mestiere. Sono Patrizia Agabiti, Claudio Barbieri, Luca Falocci, Nicola Falocci, Mariangela Menghini, Tommaso Minciaroni, Elina Nocera, Livia Nocera, Samantha Papetti, Anna Pasquale e Pierpaolo Peroni.

Per informazioni e prenotazioni: telefono e WhatsApp 349 3191176, mail info@astrazioni.net.