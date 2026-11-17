L’allerta arancione ha complicato la prima giornata. Sabato e domenica tante famiglie tra le bancarelle, dentro e fuori le mura. L’assessora Letizia Guerri ringrazia gli ambulanti e il personale comunale.

CITTÀ DI CASTELLO – Venerdì gli ombrelli, sabato le famiglie di nuovo tra i banchi. Le Fiere di San Florido, che si sono svolte dal 13 al 15 novembre, hanno fatto i conti con la pioggia e l’allerta arancione nella giornata di apertura. Il maltempo ha rallentato l’allestimento, completato sabato mattina, quando il ritorno del sole ha riportato in centro anche visitatori dai comuni vicini.

Circa duecento ambulanti hanno partecipato all’edizione 2026. Le bancarelle, distribuite dentro e fuori le mura, hanno riportato il mercato lungo corso Vittorio Emanuele e nelle piazze del centro. In piazza Gabriotti c’erano i banchi dell’artigianato e dei prodotti tipici.

«Sabato e domenica tra i banchi delle fiere di San Florido abbiamo visto tanti concittadini a passeggio, tante famiglie con i bambini», ha commentato l’assessora al Commercio e al Turismo Letizia Guerri. Per lei è l’immagine che spiega meglio perché l’appuntamento continui a essere così sentito dai tifernati di età diverse.

Guerri ha ringraziato in particolare gli ambulanti che hanno montato i banchi già venerdì, nonostante il freddo e la pioggia, e il personale dell’Ufficio Commercio e della Polizia locale che ha lavorato durante la giornata di allerta.