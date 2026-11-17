Appuntamento mercoledì alle 15 al Chocohotel. L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Donne e Politiche di genere della Cisl Umbria insieme all’associazione Libertas Margot.

PERUGIA – La violenza contro le donne sarà al centro dell’incontro di mercoledì 25 novembre alle 15 al Chocohotel di Perugia. Nella giornata internazionale dedicata al tema, il Coordinamento Donne e Politiche di genere della Cisl Umbria e l’associazione Libertas Margot hanno scelto di parlare anche di bullismo e cyberbullismo, due forme di prevaricazione che riguardano da vicino ragazze e ragazzi.

Interverranno Sara Claudiani, responsabile del Coordinamento, e Angelo Manzotti, segretario generale della Cisl Umbria. Al confronto parteciperanno anche Gaetano Mollo, già ordinario di Pedagogia generale all’Università di Perugia, Roberto De Vivo, docente di Pedagogia della cura all’Istituto universitario IPU, e gli esperti di Libertas Margot.

«Non basta una ricorrenza», sottolinea il Coordinamento, che mette al centro dell’incontro il lavoro di prevenzione e l’educazione al rispetto. La proposta è parlarne anche fuori dalle giornate dedicate al tema, senza aspettare che un episodio di violenza o di prevaricazione riporti il problema all’attenzione di tutti.